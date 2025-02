Alla sua terza apparizione al festival canadese, l’iguana ha deciso di immortalare la sua esibizione. Affiancato da una scoppiettante backing band con tanto di fiati, il padrino del punk dimostra di resistere al tempo che passa. Se ha messo su un po’ di pancetta e ha qualche problema a una gamba, la carica non gli manca.

Questo Live at Montreux Jazz Festival 2023, se da un lato è un best of con i suoi pezzi più celebri – sia della sua lunga carriera solista, sia del periodo con The Stooges – dall’altro ha quella spinta propulsiva che desta non poca curiosità. Questa è suscitata dai fiati, che non sono usati come lo splendido sax di Steve Mackay, il quale contribuiva a rendere più ombroso il blues metropolitano e distorto degli Stooges, ma in modo esplosivo, virando verso un accelerato R’n’B che si intreccia con il proto-punk e il rock maledetto di Iggy Pop. Ascoltare per credere le velocizzazioni di “T.V. Eye”, o una “Search and Destroy” resa epica e mastodontica, e una “Gimme Danger” che è stata ulteriormente valorizzata con qualche sfumatura jazz.

Nel mucchio troviamo anche una “Sick of You” che, dopo una prima metà jazzata, esplode in un’orgia sonora incattivita, e una “Frenzy” resa ancora più vorticosa rispetto all’originale. Una menzione particolare merita “Raw Power”, che è il brano più rappresentativo di questo disco, in cui c’è la quadratura del cerchio tra R’n’B, punk e jazz. Lunga vita allo zio Iggy!



https://iggypop.com/

https://www.facebook.com/iggypop

https://www.instagram.com/iggypopofficial