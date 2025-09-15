Ron e Russell Mael, la coppia visionaria che da oltre cinque decadi anima gli Sparks, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo il trionfale album MAD! di quest’anno, la band ha annunciato una novità assoluta nella loro sterminata carriera: il loro primo EP, intitolato MADDER!.

In uscita il 3 ottobre per l’etichetta Transgressive, l’EP si presenta come un compagno ideale del precedente album. Come spiegano i due fratelli: “Non volendo che la follia (Mad!ness) avesse fine e galvanizzati dalla fenomenale reazione a MAD!, abbiamo fatto un rapido ma intenso ritorno in studio per registrare una prima volta per gli Sparks: un EP. MADDER!, un pezzo da compagnia di quattro brani per l’album, è per chiunque non sia ancora abbastanza MAD! (folle). Speriamo che queste nuove canzoni vi porteranno in un luogo ancora più MADDER! (folle)“.

Ad accompagnare l’annuncio, la band ha condiviso il lead track dell’EP, “Porcupine“. Il brano, tipicamente sparksiano in ogni sua sfaccettatura, racconta la fascinazione di un uomo per una donna dalla personalità “spinosa”. L’energia è quella inconfondibile del duo: ritmi incalzanti, testi sagaci e quel genio pop che solo loro sanno distillare.



https://allsparks.com/

https://www.facebook.com/sparksofficial/

https://www.instagram.com/sparks_official/

https://sparksofficial.bandcamp.com/album/madder