Per la prima volta nella storia, la performance live dei Pulp alla Pyramid Stage di Glastonbury del 1995 sta per vedere la luce. La band di Sheffield ha infatti appena annunciato una riedizione del loro album ‘Different Class’ per celebrarne il trentesimo anniversario, e al suo interno ci sarà proprio quel leggendario set. L’album uscirà il 24 Ottobre per le label Universal Music Records / Island Records in formato 4LP Box Set / 2CD.

Vincitore del Mercury Prize l’album rimane il loro lavoro di maggior successo, vendendo oltre un milione di copie nel Regno Unito e contenendo inni generazionali come ‘Common People’, ‘Disco 2000’ e ‘Sorted For E’s & Wizz’. Nel 2013, la rivista NME lo ha addirittura inserito al sesto posto nella lista dei migliori album di sempre.

La vera chicca per i fan, tuttavia, sarà il contenuto inedito: l’intero, memorabile spettacolo di Glastonbury 1995. Un live entrato nella mitologia del rock, eseguito con soli 10 giorni di preavviso per sostituire i The Stone Roses e mesi prima dell’uscita dell’album che li avrebbe consacrati.

Jarvis Cocker ha commentato l’uscita con la sua tipica vena ironica e intellettuale: “Questa versione doppio album a 45 giri di ‘Different Class’ lo farà suonare molto meglio. All’epoca eravamo ossessionati dal fatto che questo fosse il nostro album ‘Pop’ (avevamo finalmente raggiunto una certa ‘popolarità’ grazie al successo di ‘Common People’) e, come tutti sanno, tutti gli album pop hanno 12 canzoni: 6 tracce per lato. Unico problema: la durata totale dell’album era di 53 minuti. Ci fu detto che questo avrebbe compromesso la qualità audio del vinile – ma a noi interessava di più non compromettere la qualità del nostro Sogno Pop. Ora, 30 anni dopo, siamo finalmente pronti perché ‘Different Class’ venga ascoltato in tutta la sua gloria. Different Class infatti.”

L’annuncio arriva in un momento di straordinaria rinascita creativa per la band. A giugno, infatti, i Pulp hanno pubblicato ’More’, il loro ottavo album in studio e il primo disco di inediti dopo 24 anni.

