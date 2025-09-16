Kevin Parker è pronto a riportare i suoi psichedelici panorami sonori nelle nostre playlist. Dopo averci deliziato con due singoli estivi, il genio dietro Tame Impala ha ufficialmente annunciato l’arrivo di “Deadbeat”, il suo primo album in cinque anni, in uscita il 17 ottobre per Columbia.

Il seguito di “The Slow Rush” (2020) è stato anticipato a luglio dall’ipnotico “End of the Summer“, accompagnato da un visionario video in split-screen, e dal più recente “Loser”, uscito proprio ieri. Il videoclip di quest’ultimo brano vede una cameo d’eccezione: Joe Keery (Stranger Things, Djo), che per pochi, geniali secondi si scambia di posto con Parker stesso in una narrazione surreale sulle delusioni di uno sconfitto.

Secondo una nota stampa, “Deadbeat” trae profonda ispirazione dalla cultura bush doof e dalla scena rave dell’Australia Occidentale. Parker ha lavorato al progetto tra la sua città natale, Fremantle, e il suo studio di Injidup, dando vita a un disco di 12 tracce che includerà sia i due singoli già pubblicati.

Il quinquennio di attesa non è stato certo un periodo di inattività per l’artista australiano. Dopo “The Slow Rush”, Parker ha sollevato il suo primo Grammy Award (Miglior Registrazione Dance/Elettronica per “Neverender” con Justice) e ha firmato colonne sonore per alcuni dei film più iconici degli ultimi anni: da “Journey to the Real World” per Barbie a “Wings of Time” per Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, senza dimenticare un remix per Elvis e la collaborazione con Diana Ross per *Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo*.

A questo si aggiunge una serie di prestigiose collaborazioni: dai featuring con Thundercat, Justice, Gorillaz e The Streets alla produzione di “Radical Optimism” di Dua Lipa, passando per remix per artisti del calibro di 070 Shake e Crowded House.



