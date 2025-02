I Primal Scream stanno vivendo una rinascita artistica con il loro ultimo album, Come Ahead, pubblicato lo scorso novembre. Dopo il tiepido accoglimento di Chaosmosis (2016), il gruppo scozzese ha dimostrato di saper reinventarsi ancora una volta, confermando la loro capacità di navigare tra generi e influenze senza perdere la propria identità. Come Ahead non è solo un album, ma un manifesto sonoro che segna una nuova fase creativa per il frontman Bobby Gillespie (nella foto) e compagni.

L’album, un viaggio attraverso le radici della musica black, con influenze che spaziano dal funk al soul, dalla disco al gospel, passando per le sonorità psichedeliche e l’elettronica è un’opera legata alla memoria e al contesto sociale, temi che hanno sempre animato l’arte di Gillespie. La copertina dell’album, realizzata dall’artista scozzese Jim Lambie, è un omaggio al padre di Bobby, Robert Gillespie Senior, attivista e figura di spicco nella lotta per la giustizia sociale. L’immagine, una fotografia rielaborata, non è solo un tributo familiare, ma un simbolo che collega passato e presente, arte e impegno civile.



Dopo le celebrazioni per i trent’anni di Screamadelica (1991), album che ha rivoluzionato la scena musicale britannica fondendo rock, acid house e psichedelia, i Primal Scream continuano a espandere il loro lascito. Come Ahead non è solo un ritorno in grande stile, ma una prova che la band è ancora capace di innovare e di parlare al cuore e alla mente del pubblico.



Per promuovere Come Ahead, i Primal Scream hanno annunciato un tour europeo che partirà da Oslo il 4 giugno, toccando le principali città del continente. In Italia, la band si esibirà il 19 giugno al Magnolia Summer di Milano e il 20 giugno a Taranto, nell’ambito della nuova edizione del Medimex.

Il ritorno dei Primal Scream arriva dopo un periodo di intensa attività creativa per Bobby Gillespie. Oltre alla pubblicazione della sua autobiografia, Tenement Kid (2021), che ha raccontato la sua infanzia nella Glasgow operaia e la nascita della band, Gillespie ha collaborato con artisti del calibro di Paul Weller, Jehnny Beth, Paranoid London e Peter Perrett. Inoltre, ha composto la colonna sonora del film Five Hectares, dimostrando una versatilità che va oltre i confini del rock.



