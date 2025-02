I fans della vecchia guardia posso prepararsi a rivivere un’esperienza quasi rara vista le sue apparizioni centellinate dove, nel nostro paese, viene sempre a suonare tra qualche polemica e delusione per i fans, specie per quelli di Napoli che lo hanno visto in città una sola volta nella sua lunga carriera. Eppure i local promoter non disdegnano di invitarlo ma lui, anche a sto giro, ha saltato a piè pari le offerte e soprattutto una location storica che avrebbe incorniciato il suo concerto rendendolo unico nella storia. Bontà sua! E nonostante tutto gli si vuole ancora bene. Ma ricordiamoci che Morrissey non è più l’artista di un tempo, non è più “il cantante degli Smiths”. La sua discografia da solista ha avuto degli alti e bassi notevoli in questi ultimi trent’anni e se i fans non fossero particolarmente attaccati ai ricordi smithsiani col ciufolo gli si darebbe credito.

Moz porterà la sua voce magnetica e il suo carisma in Italia per ben cinque concerti dove dovrà riconfermare di essere l’icona musicale che ha influenzato generazioni di appassionati. Questa volta, il cantautore britannico si immergerà nell’atmosfera calda e suggestiva dell’estate italiana.

Il tour prenderà il via il 23 luglio al Teatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia), proseguirà poi il 26 luglio al Lucca Summer Festival, nella splendida cornice di Piazza Napoleone, il 28 luglio sarà la volta di Roma, dove Morrissey si esibirà alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il 31 luglio il tour farà tappa a Catania, nel suggestivo scenario di Villa Bellini. Infine, il 3 agosto Morrissey chiuderà il suo tour italiano al Locus Festival di Ostuni, esibendosi al Foro Boario.



