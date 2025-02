Un nuovo capitolo per un’artista che non smette mai di sorprendere, portando con sé un messaggio di creatività e libertà. Dopo aver conquistato il mondo della musica con la sua voce ipnotica e le sue composizioni ricche di emozione, Tori Amos si avventura in un nuovo territorio: la letteratura per bambini. Il suo primo libro, intitolato Tori and the Muses, sarà pubblicato il 4 marzo da Penguin Workshop, arricchito dalle illustrazioni di Demelsa Haughton. Una storia che mescola magia, musica e un messaggio profondo sull’importanza di seguire la propria ispirazione.



La trama ruota attorno a Tori, una bambina straordinaria con un talento musicale innato. Fin da piccola, Tori è visitata da undici Muse, figure simili a fate madrine che la incoraggiano a creare la sua musica unica e personale. Tuttavia, quando suo padre insiste perché si prepari per un recital, Tori si sente oppressa: vuole suonare ciò che sente, non ciò che le viene imposto. Attraverso il suo viaggio, aiutata da un pianoforte rosa fluttuante regalatole dalle Muse, Tori scopre che l’ispirazione può essere trovata ovunque e che, forse, aiutando gli altri a trovare le proprie Muse – incluso suo padre – potrà comprendere meglio anche le sue.

Il libro è un riflesso della stessa filosofia artistica di Tori Amos, che da sempre incoraggia l’espressione autentica e la connessione con la propria creatività interiore. “Le Muse sono ovunque”, sembra dirci Tori attraverso questa storia, “e ognuno di noi ha il diritto di ascoltare la propria voce interiore”.

Per celebrare l’uscita del libro, Tori Amos ha annunciato un tour promozionale che toccherà diverse città degli Stati Uniti, tra cui New York e Los Angeles nella prima metà di marzo.



Questa nuova avventura letteraria arriva dopo il recente successo del suo album live Diving Deep Live, pubblicato a dicembre 2023. Inoltre, in occasione del Record Store Day, Tori Amos rilascerà Diving Deeper Live (Bonus Tracks), una raccolta esclusiva di quattro brani aggiuntivi, un must per i collezionisti e gli appassionati.



https://toriamos.com/

https://www.facebook.com/toriamos

https://www.penguinrandomhouse.com/books/735358/tori-and-the-muses-by-tori-amos-illustrated-by-demelsa-haughton