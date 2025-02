L’11 aprile 2024 segna una data emozionante e commovente per il mondo della musica indipendente: la label Bella Union annuncia l’uscita di Anxious, l’album di debutto solista di Nell Smith, giovane artista scomparsa prematuramente all’età di 17 anni. Il disco, già disponibile per il preordine, è accompagnato dall’omonimo singolo Anxious, una gemma psichedelica che cattura l’essenza del talento crudo e visionario di Nell. Abbiamo conosciuta la giovane e talentuosa cantante canadese quando collaborò con i Flaming Lips. Leggi qui, qui e purtroppo qui.



Le uscite discografiche postume portano sempre con sé un carico di emozioni profonde, ma quando si tratta di un’artista così giovane, con una carriera appena abbozzata e un potenziale ancora da esplorare, il dolore si mescola a un senso di meraviglia per ciò che avrebbe potuto essere. Anxious è una raccolta di brani che esplorano gli alti, i bassi e le incertezze dell’adolescenza, visti attraverso gli occhi sensibili e introspettivi di Nell. Un viaggio sonoro che si colloca come ideale seguito di Where The Viaduct Looms, il suo primo progetto realizzato in collaborazione con i Flaming Lips, in cui reinterpretava alcune opere di Nick Cave.

Nell Smith non era solo una promessa della musica, ma un’artista già capace di lasciare un segno. La sua voce, il suo approccio sperimentale e la sua capacità di trasformare emozioni complesse in musica hanno colpito chiunque abbia avuto la fortuna di ascoltarla. Con Anxious, il suo messaggio artistico trova una forma compiuta, regalandoci un’opera che parla di fragilità, speranza e ricerca di sé.

Per onorare la sua eredità, la famiglia di Nell ha annunciato la creazione del Nell Smith Memorial Fund, un’iniziativa volta a sostenere i musicisti emergenti e a nutrire la loro crescita artistica. Il fondo, che si prefigge di raccogliere 100.000 dollari, assegnerà 10.000 dollari all’anno per dieci anni a giovani artisti, in riconoscimento del sostegno e della gentilezza che Nell stessa ha ricevuto durante il suo breve ma intenso viaggio musicale. I profitti derivanti dalla pubblicazione di Anxious andranno interamente a sostegno di questo progetto.

Anxious non è solo un album, ma un testamento artistico e un ponte verso il futuro. Attraverso le sue canzoni, Nell Smith continua a ispirare, a emozionare e a ricordarci il potere della musica come strumento di connessione e trasformazione. L’11 aprile, il mondo avrà l’opportunità di ascoltare la voce di un’artista che, purtroppo, non ha avuto il tempo di mostrare tutto il suo potenziale, ma che ha lasciato un’impronta indelebile.



