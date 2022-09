Rosalba Guastella – Grace (Rubber Soul Records)

Secondo album per Rosalba Guastella che continua a rivelarsi come ispirata autrice in questo nuovo album edito, come il precedente, dalla Rubber Soul Records, diretta emanazione dell’omonimo negozio di dischi torinese.

“Grace” continua ad esplorare il territorio musicale preferito dell’artista torinese che è la psichedelia, e lo fa con diversi punti di contatto con “My Little Songs” (Rubber Soul Records, 2020), ma presentando atmosfere più variegate rispetto al precedente album, e lo si può intendere non solo come ideale prosecutore, ma anche come una nuova tappa di un percorso ancora tutto da scoprire.

Se infatti nel primo disco l’ex vocalist dei No Strange aveva scelto di interpretare le sue canzoni in chiave spiccatamente blues, in questo nuovo lavoro sceglie di orientare i suoni più sulla matrice psichedelica dei tardi anni Sessanta, spaziando dal folk alle atmosfere lisergiche orientali, con qualche capatina nella west coast psichedelica che richiama alla memoria mostri sacri del calibro dei Jefferson Airplane.

Il pregio che esce dai solchi di questo vinile, edito in 200 copie numerate con inclusa la versione in cd, è che le canzoni non suonano per nulla derivative ma hanno il pregio di portare l’ascoltatore ad aprire uno scrigno dei ricordi se si sono ascoltati certi dischi nel passato, mentre se si appartiene alle nuove generazioni, un album come “Grace” può fungere da chiave di lettura per stimolare la ricerca per approfondire un sottogenere musicale che ha caratterizzato in positivo la storia del rock.

Nelle sue dodici canzoni “Grace” affronta non solo il classico tema dell’amore espresso in svariate forme, come ad esempio quello per gli animali espresso in “Billy” struggente ricordo del proprio cagnolino che non c’è più, ma tocca anche elementi diversi come la spiritualità orientale, diritti umani e della personale visione del mondo di oggi, non disdegnando di raccontare storie che hanno come tema l’essere sempre in movimento alla ricerca di qualcosa che possa arricchire spirito e mente.

Prodotto da Claudio Belletti, il disco vanta una vasta schiera di musicisti coinvolti tra i quali alcuni nomi illustri della scena psichedelica italiana come Alberto Ezzu, Ludovico Ellena, Marco Milanesio e Fabrizio Cecchi.

https://www.facebook.com/rubbersoulrecordstorino

autore: Eliseno Sposato