La leggenda Ma(d)chester sound è pronta a tornare sulle strade del Regno Unito ed Europa per un tour epocale. Gli Happy Mondays hanno infatti annunciato una serie di date per celebrare il 35° anniversario del loro album capolavoro, ‘Pills ‘N’ Thrills And Bellyaches’.

Il tour, previsto per la primavera del 2026, con inizio europeo tra pochi giorni, non sarà una semplice riproposizione del classico album del 1990, ma una vera e propria festa della scena alternativa di inizio anni ‘90. Ad accompagnare gli iconici Shaun Ryder e Bez ci saranno, infatti, due pilastri della stessa epoca d’oro: The Farm e Northside.

La scelta delle band di supporto non è casuale. Ricrea, infatti, la formazione del leggendario concerto tenuto dagli Happy Mondays all’Elland Road di Leeds nel 1991, promettendo ai fan un tuffo nella storia del sound baggy e psichedelico che ha definito un’era.

La band suonerà i brani fondamentali di ‘Pills ‘N’ Thrills’ – incluso l’inno “Step On” – insieme ad altri successi della loro discografia. Ad affiancare Ryder e Bez sul palco ci saranno i membri storici Mark Day (chitarra) e Gary Whelan (batteria), insieme a Dan Broad (chitarra e tastiere) e Firouzeh Berry (cori, nonché moglie di Bez).

Le date toccheranno tutte le principali città del Regno Unito e dell’Irlanda, con tre serate sold-out anticipate alla mitica Barrowland di Glasgow e un attesissimo appuntamento al Roundhouse di Londra.

Il tour inizierà il 13 marzo 2026 a Newcastle e si concluderà il 24 aprile a Belfast. Un appuntamento imperdibile per chiunque ab vissuto quegli anni e per tutti coloro che vogliono scoprire le radici della musica alternativa britannica.



Dal 21 settembre la band suona nel resto d’Europa, nessuna tappa italiana però, toccando le seguenti città: Ghent (Belgio), Parigi (Francia), Madrid, Barcellona, Valencia, Ourenese (Spagna), Lisbona (Portogallo.

Invece le tappe nel regno Unito inizieranno a marzo 2026 e dal 13 toccheranno: Newcastle, Leeds, Nottingham, Cardiff, Liverpool, Sheffield, Cambridge, Londra, Southland, Norwich, Brighton, Bristol; da aprile invece Birmingham, Margate, Guildford, Manchester, Glasgow, Dublino e Belfast.



https://www.happymondaysofficial.co.uk/

https://www.instagram.com/happymondaysofficial/

https://thefarmmusic.co.uk/