Non un semplice concerto, ma un vero e proprio atto di attivismo sonoro. I Massive Attack, da sempre impegnati sul fronte sociale come per l’attivismo ProPal, tanto da chiedere alla loro etichetta discografica di eliminare la propria musica dalle piattaforme Israeliane,, annunciano un evento speciale a San Paolo, Brasile, in collaborazione con i Cavalera, il progetto dei fondatori dei Sepultura Max e Iggor.

L’appuntamento è per il 13 novembre all’Espaco Unimed di São Paulo, e non è una data scelta a caso. Il live, infatti, è volutamente sincronizzato con i lavori del vertice internazionale sul clima COP30, che si terrà nella città brasiliana di Belém, cuore simbolico della crisi ambientale amazzonica.

L’obiettivo della serata è chiaro e potentissimo: amplificare le voci dei Popoli Indigeni dell’Amazzonia e sostenere la loro battaglia per la giustizia climatica e la protezione immediata dei loro territori. I Massive Attack e i Cavalera non si limiteranno a suonare per loro, ma lo faranno con loro, trasformando il palco in una piattaforma di resistenza e consapevolezza.

I rappresentanti dei movimenti indigeni saranno presenti fisicamente all’evento, in un dialogo diretto che vuole superare la dinamica di semplice solidarietà per diventare vera e propria alleanza. Ad accompagnare questo messaggio, il set dei Cavalera che suoneranno per intero il loro album manifesto “Chaos A.D.“, un disco che già nel 1993 parlava di colonialismo e rivoluzione.

Robert “3D” Del Naja ha sottolineato il significato profondo della collaborazione: “È un onore lavorare con i fratelli Cavalera in supporto dell’integrità straordinaria e del ruolo vitale dei popoli indigeni del Brasile e di tutta l’Amazzonia. Questa non è solo una passerella. È un’opportunità per ascoltare la conoscenza, l’autorità morale e la saggezza delle alleanze indigene e contribuire a far sì che vengano ascoltate nelle stanze dei negoziati della COP30. Non abbiamo mai avuto così tanto bisogno della loro presenza in quello spazio politico distorto come in questo momento“.

A dare ancora più forza all’annuncio, una dichiarazione congiunta e poetica di tre importanti organizzazioni indigene (il G9, la COIAB e l’APIB), che chiudono con un messaggio potente: “Noi, popoli indigeni, saliamo sul palco come se accendessimo un antico fuoco nel cuore della notte… La risposta è già qui. Si alza dal terreno su cui camminiamo insieme. La Risposta Siamo Noi. Tutti noi. E avanzeremo”.



https://www.cavaleraconspiracy.net/

http://massiveattack.com/

https://www.instagram.com/massiveattackofficial/

https://www.instagram.com/cavaleraconspiracy/

https://www.facebook.com/massiveattack

https://www.facebook.com/cavaleraconspiracy