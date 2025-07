La cantautrice torinese Rosalba Guastella torna sul mercato discografico per dare seguito ai duo suoi, ottimi, precedenti lavori My Little Songs (2020) e Grace (2022), con una nuova raccolta di canzoni che continuano ad esplorare i territori sonori della psichedelia venata di folk che unisce la scuola di Canterbury, con quella californiana della “Summer Of Love”.

Aperto dall’avvolgente mantra psichedelico di “At Fillmore”, il nuovo disco “Dharma” pubblicato come sempre dalla Rubber Soul, trasporta l’ascoltatore in un mondo forse oggi desueto, ma che continua a mantenere quel giusto fascino di un’isola dove rifugiarsi di tanto in tanto per assaporare suoni e atmosfere che non devono andare perduti.

Rispetto ai precedenti lavori, “Dharma” è un disco molto più ricco di strumenti e musicisti che accompagnano la Guastella in questo viaggio e che oltre all’autrice (voce, guitar, percussions, indian tanpura) vede il compagno di vita e produttore Claudio Belletti (guitar), Marco Milanesio (synthesizer) che ha curato registrazione missaggio e mastering, Dario Lombardo (guitars and bass), Michela Marassi (piano), Stefania Romaniello (piano), Domenico Morreale (guitar), Lodovico Ellena (Keyboards), Stefano Chiappo (Keyboards and trumpet), Stefano Danusso (guitars), Giorgio Ferina (drums), Guido Rossetti (Flute), Marco Lava (bass), Andrea Boe (drums and percussions).

Questo nutrito gruppo di collaboratori che si sono alternati a impreziosire le composizioni di questo disco, hanno tracciato un percorso che mostra anche altri aspetti rispetto a quelli di riferimento citati. Come il jazz-blues di “The Real Me” con la tromba di Stefano Chiappo protagonista, il soul gospel di “Shape Of Waterfall”, il mood spanish di “Gipsy”, le insolite atmosfere trip-hop di “Over The Rain” brano scritto da Marco Milanesio.

Altre due canzoni, sulle dieci del disco, sono state scritte da Claudio Belletti (il melmoso blues di “Don’t Stay Away) e da Rosario Guastella (la romantica “Julia”) papà dell’autrice che compose questo brano nei lontani anni Sessanta.

Dharma è un disco che oltre a confermare la bontà del percorso autoriale di Rosalba Guastella, mette in risalto una qualità compositiva che lo rende omogeneo nonostante nel finale devii da un percorso conosciuto per aprire nuove strade da percorrere in futuro.



