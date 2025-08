Tra le ultime uscite della sempre pregevole etichetta pisana Area Pirata, troviamo questo piccolo gioiello a 7” firmato dai piacentini The Backdoor Society che continuano a tenere alto il vessillo del garage rock revival che tenta esposizione e fortuna ebbe a metà degli anni Ottanta.

Seppure parliamo di sue sole canzoni possiamo apprezzare tutta la maestria del quartetto sia in fase compositiva che di esecuzione, mostrando due facce della stessa medaglia di un genere musicale che, a parere di scrive, non finirà mai nel dimenticatoio.

Sul lato A troviamo Backdoor City Blues che spinge il classico suono delle quattro battute a velocità sostenuta che profuma tanto di anni Sessanta, mentre sul lato B si cambia registro con I Won’t Love You un pezzo garage punk che è una vera e propria goduria per come rimanda, grazie anche all’utilizzo dell’armonica, a quella stagione preziosa avviata dalle compilations Eighties Colors della benemerita Electric Eye e che misero in luce una scena che non brillava di luce riflessa, ma che aveva tante frecce nel suo arco, e che viene proiettata nel futuro anche da singoli come questo di The Backdoor Society.



https://www.instagram.com/thebackdoorsociety

https://www.facebook.com/backdoorsociety/