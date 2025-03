I Mumford & Sons hanno annunciato il loro tour nelle arene di Regno Unito, Irlanda ed Europa! Sarà un viaggio di 19 tappe che segna anche il loro ritorno in Italia. A dieci anni dal leggendario concerto all’Arena di Verona e sei anni dopo il loro ultimo live nel nostro Paese, la band londinese è pronta a tornare per tre appuntamenti. Intanto è impegnata in un tour mondiale nei club e in Italia arriverà in estate per un solo appuntamento, presso l’Arena di Verona il giorno 7 luglio, per poi ritornare in autunno e precisamente per le tappe di Casalecchio di Reno (Bo) il 19 novembre e ad Assago (Mi) il 21 novembre; entrambe sold out.

Oggi 28 marzo, via Island Records / Glassnote Records, la band folk-rock pubblicherà il nuovo album, RUSHMERE,



Rushmere è il luogo che ha segnato l’alba della storia dei Mumford & Sons. Questo specchio d’acqua, incastonato nel cuore verdeggiante di Wimbledon Common, nel sud-ovest di Londra, è stato il crocevia dove Marcus Mumford, Ben Lovett e Ted Dwane hanno dato vita ai primi sogni di una band. Tra le sue rive, hanno iniziato a immaginare un futuro fatto di musica e condivisione. Per loro, Rushmere non era solo un luogo fisico, ma un’estensione della loro identità, un rifugio intimo quanto le chitarre e i banjo che presto avrebbero riempito le loro mani. È qui che la loro avventura ha preso forma, diventando il simbolo di un legame indissolubile.



Oggi, RUSHMERE non è solo un ricordo, ma il titolo di un nuovo inizio. Dopo un periodo di fervida creatività, i Mumford & Sons tornano con un album che segna una svolta. Prodotto da Dave Cobb, vincitore di nove Grammy, il disco è stato registrato tra gli storici RCA Studio A di Nashville, le atmosfere suggestive di Savannah, in Georgia, e lo studio personale di Marcus nel Devon, nel Regno Unito. Un viaggio sonoro che unisce passato e futuro, radici e innovazione.



https://www.mumfordandsons.com/

https://www.instagram.com/mumfordandsons/

https://www.facebook.com/mumfordandsons/