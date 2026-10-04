Il disco, distribuito originariamente solo alle stazioni radio statunitensi, esce il 13 novembre per Sony Music in vinile rosso e arancione, CD e digitale. dentro ci sono “Should I Stay or Should I Go”, “London Calling”, “Rock the Casbah” e tre brani aggiunti per l’occasione.



I Clash hanno annunciato l’uscita di “The World According to The Clash”, una compilation che raccoglie undici dei loro brani più celebrati e famosi. Il disco verrà pubblicato il 13 novembre da Sony Music, in edizione limitata su vinile rosso e arancione, oltre che in CD e digitale .

La particolarità di questa raccolta sta nella sua storia. “The World According to The Clash” fu originariamente distribuita nel 1982 solo alle stazioni radio statunitensi, come strumento promozionale in vista dell’uscita di “Combat Rock”. Da allora non era mai stata resa disponibile al pubblico. Ora, dopo oltre quarant’anni, vede finalmente la luce in versione rimasterizzata con una nuova grafica curata dalla band stessa .

Il progetto nasce in un momento cruciale per il gruppo. Prima che “Combat Rock” diventasse il loro disco più venduto, la compilation fu preparata per i DJ americani con l’obiettivo di raccogliere e diffondere facilmente i pezzi migliori della loro produzione fino a quel momento. La selezione attinge soprattutto a “London Calling”, l’album del 1979 che la critica continua a considerare il vertice artistico della band.

Rispetto alla versione originale del 1982, questa edizione include tre brani che all’epoca erano stati esclusi per volere della band: “The Magnificent Seven”, “The Guns of Brixton” e “Spanish Bombs”. La tracklist definitiva mette insieme classici come “Rock the Casbah”, “Clampdown”, “Train in Vain (Stand by Me)”, “Brand New Cadillac”, “I Fought the Law”, “London Calling”, “Lost in the Supermarket” e “Should I Stay or Should I Go” .

Il 2026 è un anno di celebrazioni per i Clash. In estate la band ha ricordato i cinquant’anni dal suo primo concerto, tenutosi il 4 luglio 1976 al Black Swan di Sheffield, con un evento per i fan nella stessa città. Quella serata, con i Clash come gruppo spalla dei Sex Pistols davanti a una cinquantina di persone, è considerata uno dei momenti fondativi del punk britannico.

“The World According to The Clash” è disponibile in pre-order da oggi. Il vinile arancione, acquistato dallo store ufficiale della band, include un poster esclusivo . Il vinile rosso è distribuito in Italia da Feltrinelli e IBS .

Per i fan di lunga data si tratta dell’occasione per mettere le mani su un pezzo di storia del gruppo che finora esisteva solo come oggetto di culto tra i collezionisti. Per chi si avvicina ora alla band, è una porta d’ingresso a un catalogo che in soli cinque anni ha prodotto cinque album e un’influenza che ancora oggi si sente



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The Clash — ‘The World According to The Clash’ tracklist:

Side A

‘Rock the Casbah’

‘Clampdown’

‘Train in Vain (Stand by Me)’

‘Brand New Cadillac’

‘The Magnificent Seven’

Side B

‘I Fought the Law’

‘The Guns of Brixton’

‘Spanish Bombs’

‘London Calling’

‘Lost in the Supermarket’

‘Should I Stay or Should I Go’