Sono passati venticinque anni da quando “Toxicity” irrompeva nelle classifiche mondiali, diventando uno dei dischi più importanti del nuovo millennio. Per celebrare questo traguardo, i System Of A Down hanno annunciato una ristampa speciale del loro secondo album in studio, accompagnata da una capsule collection di merchandising dedicata.

L’album, pubblicato a inizio settembre 2001, viene ora riproposto in una versione che riserva più di una sorpresa per i collezionisti e i fan di lunga data. Potete acquistarlo sullo store ufficiale della band.

La novità più interessante riguarda la traccia nascosta che chiude il disco. Conosciuta dai fan come “Arto”, ora appare finalmente con il suo titolo corretto: “Der Voghormia”. Si tratta di un inno tradizionale armeno, spesso eseguito durante le commemorazioni del genocidio armeno e nei momenti di lutto e ricordo.

La ristampa in vinile arriva in una speciale edizione colorata, arricchita da un singolo bonus da 7 pollici contenente “Johnny”, brano che finora era disponibile solo su rare edizioni speciali dell’album.

La capsule collection non è da meno. Tra i pezzi più ambiti c’è la riproduzione della t-shirt realizzata per la festa di lancio dell’album nel 2001, evento che all’epoca venne interrotto dalla polizia e durante il quale le magliette furono distribuite esclusivamente ai partecipanti.

La collezione include anche orecchini ispirati a “Chop Suey!” a forma di scatola da asporto cinese, uno specchietto compatto e una serie di nuove t-shirt e felpe.

I System Of A Down non pubblicano un album in studio dal 2005, anno di “Hypnotize”. Nel 2024, il bassista Shavo Odadjian aveva parlato con NME di cosa servirebbe per tornare in sala di registrazione: “Se lo sapessi, lo farei accadere. Se succede, saremo tutti nel posto giusto, al momento giusto, con l’umore giusto, nel momento giusto della vita”.

Nel frattempo, la band continua a calcare i palchi degli stadi europei, con date che hanno registrato il tutto esaurito e recensioni entusiastiche.



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