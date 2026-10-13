Il quartetto di Rochester torna con un disco nato dalle jam session e un tour nordamericano che partirà in autunno

I King Buffalo hanno messo nel mirino il 4 dicembre per l’uscita del loro nuovo album, Doomsayer. Insieme all’annuncio, la band ha svelato il primo estratto, The Slick and the Dead.

Il brano è un concentrato di desert rock che guarda dritto alla lezione dei Kyuss, ma con innesti di organo in stile Deep Purple e qualche guizzo melodico che alleggerisce la tensione. La voce è carismatica e piena, e quando la distorsione densa e il fuzz entrano in scena, il passaggio verso territori doom sembra tutt’altro che forzato: è una discesa che ti guadagni ascolto dopo ascolto.

Il chitarrista e cantante Sean Roa ha raccontato come è nato il disco: “Doomsayer ha preso forma all’inizio del 2026, dopo molte ore di jam session nel nostro nuovo studio. Suonavamo e vedevamo dove ci portava, senza un obiettivo preciso. Esploravamo idee e capivamo quali ci parlavano di più. Sono successe tante cose, come band e nelle nostre vite personali, dall’ultimo disco, e tutto questo è finito per diventare l’ispirazione di molti testi. Penso che il risultato sia uno dei nostri lavori più diretti, schietti e guidati dai riff. Ne siamo incredibilmente orgogliosi e non vediamo l’ora che esca”.

Non solo studio: i King Buffalo hanno annunciato anche una tournée autunnale in Nord America, con LA Witch, Handsome Jack e Doomgong come opener. Si parte il 29 ottobre da Boulder, in Colorado, per poi toccare Seattle, Austin, Chicago, Philadelphia e altre città, chiudendo a Columbus, in Ohio, il 18 dicembre.



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photo credit Mitch Kline