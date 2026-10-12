L’ex voce dei Japan annuncia il seguito ufficiale di “Manafon”: un unico brano strumentale di 46 minuti costruito su sessioni improvvisate registrate tra il 2012 e il 2025 con Otomo Yoshihide, Ryuichi Sakamoto e altri. esce il 26 febbraio per la nuova etichetta Nanoq

David Sylvian ha annunciato il suo primo album in quindici anni. Si intitola “The Distance Between the Killer and the Killing” e arriverà il 26 febbraio 2027 per Nanoq, etichetta di nuova fondazione. Per Sylvian si tratta del seguito ufficiale di “Manafon”, uscito nel 2009.

Il disco non somiglia a nulla di quanto l’ex frontman dei Japan abbia fatto prima. Non ci sono canzoni nel senso tradizionale del termine: “The Distance Between the Killer and the Killing” è un unico brano strumentale della durata di 46 minuti. Il materiale nasce da sessioni improvvisate registrate tra il 2012 e il 2025, poi smontate e ricomposte dallo stesso Sylvian. Tra i musicisti coinvolti figurano Otomo Yoshihide, Ryuichi Sakamoto, Bilianna Voutchkova, Miako Klein, Jamie Drouin e Lance Austin Olson.

La genesi del lavoro è raccontata nelle note che accompagnano l’album. Pauline Nadrigny descrive l’ascolto come qualcosa di sfuggente: voci che emergono senza appartenere a nessuno, frammenti di cori lontani, suoni a metà tra l’umano e l’animale. Otomo Yoshihide, in una dichiarazione riportata dalla label, parla di un’esperienza che a tratti sembra quella di ascoltare una sinfonia, e in altri momenti dà l’impressione che la voce di Sylvian parli attraverso la musica. Yoshihide aggiunge di aver sentito la presenza di Sakamoto emergere qua e là nel brano, definendola una sensazione speciale.

Per Sylvian, questo lavoro rappresenta l’approdo estremo di un percorso iniziato dopo la fine dei Japan. Se in passato la sua musica si costruiva attorno alla voce e allo spazio, qui la voce diventa uno degli elementi tra gli altri, immersa in un tessuto sonoro in cui strumenti acustici, elettronica e tracce vocali si confondono.

L’album esce in diversi formati. Oltre al vinile nero e al CD in gatefold senza plastica, sono previste due edizioni limitate: un vinile marmorizzato in custodia con finitura a specchio e un CD in confezione libro rilegata. Chi acquista dallo store di Nanoq riceve anche un download digitale in alta risoluzione .

Per chi ha seguito il percorso di Sylvian dagli esordi new romantic fino alle derive sperimentali di “Blemish” e “Manafon”, “The Distance Between the Killer and the Killing” si presenta come un nuovo capitolo di quel viaggio. Dopo anni di silenzio discografico interrotto solo da ristampe e raccolte, l’artista inglese torna con un’opera che non concede nulla alla nostalgia.



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