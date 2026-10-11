Il film scritto e diretto da Tim Kasher arriva il 30 ottobre con un disco diviso in due parti: da una parte la band immaginaria Toxic Cock Syndrome, dall’altra la partitura strumentale



I Cursive tornano con un pezzo inedito. Si intitola “Wounded animal” e fa parte della colonna sonora di “Who’s watching”, pellicola scritta e diretta dal frontman della band, T. Kasher. Il disco, che accompagna il film, uscirà il 30 ottobre per la 15 Passenger Records, etichetta fondata dagli stessi Cursive.

Il brano è una versione full-band del tema strumentale principale che attraversa tutto il film. La colonna sonora, composta da 13 tracce, è divisa in due lati. Il lato A raccoglie i pezzi dei Toxic Cock Syndrome, la band immaginaria che compare in più scene della pellicola. A eseguirli ci sono T. Kasher alla chitarra e ai cori, I. Radke dei Radkey alla voce, D. Lewis alla chitarra, J. Ray alla batteria e J. Ethier al basso. Il lato B, invece, è interamente dedicato alla partitura strumentale.

“WHO’S WATCHING” è un horror psicologico che affonda le radici nello sguardo maschile e nei cliché dello stalker. Protagonista è Z. R. Sherman, il cui lavoro ha conquistato il premio come miglior attore al Brooklyn Horror Film Festival. Accanto a lui recitano G. Gillam, O. Luccardi e S. Berg. La trama segue le vicende di Sampson, musicista eccentrico e aspirante regista, che si ossessiona a una nuova collega e inizia a documentare di nascosto ogni aspetto della sua vita, con l’intenzione di trasformarla nella protagonista del suo prossimo film.

Per i Cursive si tratta del primo materiale nuovo dopo “Devourer”, decimo album in studio pubblicato nel 2024. La band, nata nel 1995 dalle ceneri dei Slowdown Virginia, è cresciuta nell’orbita della scena di Omaha e della Saddle Creek, quella dei Bright Eyes per intenderci. Il debutto “Such Blinding Stars for Starving Eyes” del 1997 portava la firma di A.J. Mogis e M. Mogis alla produzione, prima che il gruppo approdasse alla propria etichetta.



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