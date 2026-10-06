Il nuovo album arriva il 6 novembre e vede Alexander O’Connor abbracciare la collaborazione come mai prima. E’ fuori il singolo ‘Grandma song’.



Il nuovo album del folk singer Rex Orange County, in uscita il 6 novembre, non è annunciato solo come il nuovo capitolo discografico, ma una svolta nel metodo. Per la prima volta il cantautore britannico ha deciso di aprire le porte del suo studio a una cerchia di collaboratori che definire eclettica è riduttivo.

La coproduzione esecutiva è affidata a Mustafa e Dylan Wiggins, figure che portano con sé sensibilità diverse. ma è la lista degli ospiti a colpire: Brendan Yates dei Turnstile, Dev Hynes, Daniel Caesar, Dexter in the Newsagent e Taylor Skye dei Jockstrap. un incrocio improbabile sulla carta, eppure coerente con la direzione intrapresa.

Le anticipazioni dal vivo non sono mancate, le abbiamo seguenti al recente All Point East festival di Victoria Park a Londra, ma anche durante un concerto a sorpresa al Village Underground di Londra presentyndo ‘Elvis’, o con Daniel Caesar come primo assaggio “Indecision”.

L’album, secondo il protagonista, è un di qualità. “All’improvviso gli occhi si aprono su tutto, e vuoi solo quello. Vuoi alzare l’asticella. Perché quando suoni accanto a uno come Dev Hynes, un vera leggenda dal gusto impeccabile, o a Daniel Caesar, che ha melodie incredibili che gli escono da ogni poro, o a Mustafa, un narratore fenomenale attraverso le liriche, lo senti”.



‘Dream fatigue’ segna il ritorno di Rex Orange County dopo ‘The Alexander Technique’ del 2024.



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