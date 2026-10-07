Il produttore tedesco-iracheno torna con il primo lavoro solista in cinque anni, anticipato da un brano che mescola ebm e drum machine anni 80.



A cinque anni di distanza da ‘+/-’, Boys Noize è pronto a rompere il silenzio. il producer tedesco ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, ‘7llvsion’, prevista per il 6 novembre via Ones and Zeros. a trainare il progetto è ‘1+1+1’, il singolo che vede la collaborazione di ZEP e che è già disponibile su tutte le piattaforme.

Il brano è un manifesto sonoro preciso: una linea di basso ebm classica si intreccia a pattern di batteria che guardano direttamente agli anni 80, costruendo un crescendo ipnotico e muscolare. ma le sorprese non finiscono qui. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, il disco conterrà collaborazioni con Brutalismus 3000, Taichu, Maya Alkhatari e Abra.

Questo nuovo album segna un ritorno importante per l’artista che non pubblicava un progetto solista dal 2021. L’attesa sarà accompagnata anche da una serie di date dal vivo che lo porteranno anche in Italia il giorno 9 novembre infatti suonerà al Robot festival di Bologna.



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