Il concerto registrato all’Harpa di Reykjavík il 24 ottobre 2021 viene pubblicato per la prima volta in vinile, cd, blu-ray e dvd il 27 novembre. protagonista il coro di 50 voci diretto da Þorgerður Ingólfsdóttir, con un repertorio che pesca soprattutto da “Medúlla”. I proventi della serie originale sono andati al centro antiviolenza Kvennaathvarfið.

C’è un momento, in “Björk Orkestral with the Hamrahlíð Choir”, in cui ti rendi conto che non stai ascoltando un semplice live. Stai ascoltando una cosa che nel 2021 sembrava quasi impossibile: cinquanta persone che cantano insieme, in una sala, davanti a un pubblico in carne e ossa. A Reykjavík, il 24 ottobre di quell’anno, mentre il mondo provava a riprendersi dal Covid, Björk e il coro Hamrahlíð hanno fatto qualcosa che somigliava a un atto di resistenza .

Il disco esce il 27 novembre in digitale e in formato fisico — LP, CD, Blu-ray e DVD — per One Little Independent Records. Non è la solita operazione nostalgia. È la documentazione di un esperimento che Björk aveva in testa da anni: mettere la voce al centro, togliere lo spettacolo, lasciare che l’architettura delle canzoni si reggesse da sola. Niente scenografie faraoniche, niente visuals. Solo coro, organo, elettronica minima e quella voce che conosciamo da decenni .

Il repertorio pesca a piene mani da “Medúlla”, il disco del 2004 costruito interamente su suoni vocali. “Show Me Forgiveness”, “Pleasure Is All Mine”, “Where Is the Line”, “Mouth’s Cradle”, “Who Is It” — brani che nella versione originale erano già un labirinto di respiri e sovraincisioni, qui trovano una dimensione diversa. Il coro non è un accompagnamento. È un organismo che respira insieme a Björk, che riempie gli spazi, che a tratti sembra moltiplicarla .

Il coro Hamrahlíð non è una comparsa qualunque. È diretto da Þorgerður Ingólfsdóttir, una figura leggendaria in Islanda, che lo ha fondato nel 1982 dopo aver creato il coro del college nel 1967. Björk stessa ne faceva parte da ragazza. E tra gli ex membri ci sono il pianista Víkingur Ólafsson e compositori come Haukur Tómasson . La collaborazione tra Björk e il coro è iniziata nel 2017 con “Body Memory” da “Utopia”, è proseguita con il tour di “Cornucopia” nel 2019, ed è diventata qualcosa di stabile, quasi familiare .

Björk ha spiegato così il senso di questo progetto: “Ho imparato lentamente, negli anni, la giustapposizione tra voci ed elettronica. Per me è una questione filosofica: come natura e tecnologia possono coesistere amichevolmente”. Durante il Covid, con il tempo dilatato e le tournée ferme, ha avuto modo di lavorare su questo equilibrio con prove estese. “Spesso è più facile farlo in studio, ma qui l’abbiamo fatto fisicamente dal vivo”. E ha aggiunto: “Sono così felice e orgogliosa di questo concerto. Ci abbiamo messo un amore, un’energia e un tempo enormi” .

C’è poi il contesto. Quei concerti — quattro in totale alla Harpa, con oltre cento musicisti islandesi coinvolti — erano nati per raccogliere fondi per Kvennaathvarfið, il centro di accoglienza per donne e bambini vittime di violenza di Reykjavík. Björk ha più volte sottolineato che la sua idea di femminismo passa anche dal rivendicare il lavoro di arrangiamento, spesso reso invisibile quando fatto da donne. In un periodo in cui il mondo sembrava essersi fermato, quei concerti sono stati tra i primi eventi dal vivo con pubblico di una grande artista internazionale dopo lo scoppio della pandemia.

Il risultato è un disco che non cerca di replicare le versioni originali. Le canzoni vengono smontate, ri-orchestrate, ricostruite attraverso combinazioni di respiro, corpi, elettronica e spazio. Alcune sembrano più fragili, altre più monumentali. Tutte suonano come se stessero accadendo per la prima volta. E forse, in un certo senso, è così.



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