Jeff Tweedy, frontman dei Wilco, sta per pubblicare un ambizioso triplo album intitolato “Twilight Override“, in uscita il 26 settembre per l’etichetta dBpm. Sono stati svelati quattro brani in anteprima: “Enough“, “One Tiny Flower“, “Out in the Dark” e “Stray Cats in Spain“, disponibili in streaming.

“Twilight Override”, seguito di “Love Is the King” (2020), è stato registrato al Loft, lo studio di Chicago di Tweedy, con collaborazioni d’eccezione: James Elkington, Sima Cunningham e Macie Stewart dei Finom, Liam Kazar e i figli Spencer e Sammy Tweedy.

In una dichiarazione, Tweedy ha riflettuto sul processo creativo:

“Quando scegli di fare arte, ti allinei con ciò che altri chiamano Dio. Scegli la creazione, rifiutando la distruzione. E la creatività divora l’oscurità. Oggi più che mai, sento un declino costante, un baratro. Forse è questo il ‘crepuscolo’ che voglio esplorare: il tramonto di un impero, ma anche una luce che resiste. ‘Twilight Override’ è il mio tentativo di contrastare quell’oscurità, con musica, parole e chitarre che accendono una scintilla.”

Con questo progetto, Tweedy sembra voler trasformare l’angoscia contemporanea in un atto di resistenza artistica. Intanto, i fan possono immergersi nei nuovi brani e prepararsi a un live che promette emozioni intense.

