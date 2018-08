Come nei primi anni 2000 Freak Out torna a curare un concorso per la scelta di videoclip musicali in ambito indipendente. Oggi più di allora ha un senso e un’ utilità concreta dare spazio alle opere visive che accompagnano migliaia di produzioni musicali. Dopo la selezione verranno scelti i video, e gli artisti, che godranno di sei giorni di proiezioni e si concluderanno con dei concerti.

In occasione della XX edizione del prestigioso Napoli Film Festival la nostra redazione è stata chiamata a curare la selezione di opere visuali per cogliere l’opportunità d’indagare nel mondo dei videoclip. Questa forma audiovisiva breve, che mette insieme musica e immagini, è diventata un elemento imprescindibile per veicolare e promuovere la musica 2.0

Nonostante la fine delle TV musicali, che fino a qualche anno fa erano l’unico strumento per veicolare i videoclip, questo comparto artistico e promozionale si è rigenerato. Così grazie ai social network la diffusione, e la conoscenza di nuovi mezzi e tecniche per la produzione, la qualità e la quantità di video è aumentata in maniera esponenziale offrendo al mercato molteplici proposte artistiche che hanno bisogno di ulteriore opportunità, specialmente nell’ambito della critica e della visibilità di settore.

Piccole e grandi factory produttive (fatte da videomaker, registi, truccatori, scenografi, montatori, stylist) sono nate in tutto il paese e il processo promozionale, discografico e distributivo degli spettacoli dal vivo non posso fare a meno di questo strumento per veicolare, far apprezzare e approfondire le scelte musicali che gli artisti propongono alla loro fan base o ai mezzi di comunicazione.

Per partecipare basta collegarsi alla piattaforma gratuita https://filmfreeway.com/NapoliFilmFestival

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro domenica 26 agosto 2018.

La rassegna ha lo scopo di indagare il mondo della produzione audiovisiva di artisti affermati ma soprattutto quella giovanile. Il raggio di esplorazione è nazionale ed internazionale e ha lo scopo di documentare affinità e differenze.

La sezione è aperta alle opere inedite e non. L’inserimento di videoclip musicali all’interno del NFF va incontro alla necessità di concedere visibilità e occasione di confronto soprattutto ad una schiera di autori che, per scelta o per altre ragioni, orbitano distanti dai canali “istituzionali”, preferendo svincolarsi e operare in ambiti e settori “indipendenti”.

La sezione videoclip musicali si svolgerà dal 24 al 29 settembre e prevede la selezione di opere di qualità da proiettare nei sei giorni del festival.

Ogni singolo giorno di proiezioni si concluderà con un concerto di una artista/band individuato/a tra i venti selezionati.

I bandi possono essere visionati consultando il sito www.napolifilmfestival.com e la pagina https://www.facebook.com/napolifilmfestival/ o richiesti via mail all’indirizzo segreteria@napolifilmfestival.com