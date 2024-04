Quarant’anni per la band The Cult. Ian Astbury (voce) e Billy Duffy (chitarra), dopo aver festeggiato i 40 anni dal debutto del loro primo gruppo Southern Death Cult hanno continuato solo con il nome The Cult diventando i pilastri della iconica band britannica. Partita prima come gruppo post wave è successivamente entrato nel circuito metal rock.

Ebbene i Cult celebreranno la loro gloriosa carriera quarantennale con un importante tour che inzierà il prossimo autunno. Intitolato 8424 40th Anniversary Tour tra ottobre e novembre toccherà 10 città in Inghilterra, Scozia e Galles.

Apertura alla Leicester De Montfort Hall e poi il tour proseguirà a Swansea, Edimburgo, Manchester, Bristol, York, Newcastle, Portsmouth e Wolverhampton prima di concludere con uno doppio spettacolo nella prestigiosa Royal Albert Hall e al Roundhouse di Londra. Intanto in estate, precisamente il 27 luglio, la band suonerà in data unica italiana presso il Carroponte di Milano.



