Bob Dylan ha annunciato un nuovo cofanetto da ben 27 CD che ripropone il suo tour nelle arene del 1974 con la sua band. Bob Dylan – The 1974 Live Recordings uscirà il 20 settembre (Columbia/Sony) e conterrà 431 canzoni, di cui 417 inedite, oltre a note di copertina della giornalista Elizabeth Nelson. Di seguito potete ascoltare la versione di “Forever Young” che ha registrato dal vivo a Seattle sabato 9 febbraio 1974.

Dell’enorme tracklist, 133 canzoni sono state mixate di recente dai nastri originali da 16 tracce. Oltre al cofanetto con CD, la Third Man Records pubblicherà The 1974 Live Recordings – The Missing Songs From Before the Flood, contenente versioni di ogni canzone registrata da Dylan che non era inclusa nel suo album live del 1974, Before the Flood. Il set è stampato esclusivamente su vinile colorato e sarà disponibile tramite Vault, il servizio di vendita per corrispondenza diretto al cliente di Third Man.

Il Live Recordings del 1974 celebra il cinquantesimo anniversario del ritorno di Dylan in tournée dopo una pausa di otto anni. La pausa di Dylan avvenne dopo che si ruppe il collo in un incidente motociclistico nel 1966. Il leggendario viaggio riunì Dylan con la band, che lo accompagnò durante tutti i 30 concerti. Il tour è iniziato il 3 gennaio al Chicago Stadium ed è durato 42 giorni.



