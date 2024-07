The Moon and the Melodies, il quinto album dei Cocteau Twins, sarà ristampato e ripubblicato per la prima volta in vinile. Disponibile dal 23 agosto per la rinomata 4AD è stato rimasterizzato da Robin Guthrie membro fondatore della band e oggi titolare della label Bella Union.

In The Moon and the Melodies è datato 1986 e aveva la collaborazione con Harold Budd, musicista e sperimentatore californiano morto nel 2020.

I Cocteau Twins hanno anche lanciato un nuovo canale YouTube, che raccoglie i materiali presenti, solo su nastro, ad alta risoluzione di tutti i loro video musicali ufficiali. La libreria include clip per brani come “Pearly Dewdrops’ Drops”, “Heaven or Las Vegas”, “Evangeline” e altri, aggiornati utilizzando i master originali trovati sia nella 4AD che negli archivi di Universal Music.

All’inizio di quest’anno, i Cocteau Twins hanno ristampato i loro ultimi due album, Four-Calendar Café del 1994 e Milk & Kisses del 1996. Le riedizioni hanno seguito nel corso degli anni ristampe simili dei loro album precedenti, tra cui Treasure, Head Over Heels, Garlands e Victoria.



