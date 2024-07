Uscirà il 20 settembre tramite la Silver Current Records, in formato doppio LP, doppio CD e doppia cassetta, Uncollected Noise New York ’88​-​’​90 una compilation di materiale inedito dei Galaxie 500. L’iconico trio indie rock di fine anni ’80 formato da Dean Wareham (successivamente fondatore degli straordinari LUNA), il batterista Damon Krukowski e la bassista Naomi Yang, durante la loro breve esistenza registrò singoli, b-side, sessioni radiofoniche, brani di compilation/album tributo e altro ancora, mai pubblicato ma che presto vedrà la luce. Se esiste il genere slowcore lo dobbiamo a loro.

“Aprire queste scatole di nastri era come guardare in un vecchio diario. Avevo dimenticato la maggior parte delle cose fatte ma sono bastati solo pochi dettagli per ricordarmeli“, ha detto Damon Krukowski. “In questa compilation sono incluse le canzoni di tutte le sessioni di registrazione dei Galaxie 500. C’è molta dolcezza nel risentire l’evoluzione del nostro suono e la voce. E’ La forza proustiana della musica”, dice la bassista Naomi Yang. Invece il cantante-chitarrista Dean Wareham aggiunge: “Capisco perché abbiamo lasciato alcune di queste canzoni negli archivi, ma è un piacere ascoltarle oggi; suonano molto vivi, come i Galaxie 500 che suonano nella stanza con le pareti di mattoni che era Noise New York“



La compilation include le cover dei Galaxie 500 di “Ceremony” dei Joy Division/New Order, “Final Day” degli Young Marble Giants, “Cheese and Onions” dei Ruttles e altro ancora, che erano sul quarto disco “Uncollected” di Galaxie del 1996 di Ryko.

Di seguito potete ascoltare due canzoni mai pubblicate prima, “Shoot You Down” (dalle sessioni di Today) e “I Wanna Live” (dalle sessioni di On Fire).



https://galaxie500.bandcamp.com/



Uncollected Noise New York ’88-’90 by Galaxie 500