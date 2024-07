Il dodicesimo album degli scozzesi Primal Scream è Come Ahead, e verrà pubblicato tramite BMG il prossimo 8 novembre. Per Bobby Gillespie (nella foto) e soci è la prima release di inediti da Chaosmosis del 2016. 11 nuove tracce compongono questo lavoro che viene presentato come uno dei più personali della carriera della band.

Ascolta il primo estratto dal titolo “Love Insurrection” che in coda ha uno speech in italiano.

Il brano presenta un sound dai bassi profondi e chitarre funk che si scontrano mentre flauti e archi trascendono e Bobby Gillespie si avventura in un canto di speranza. “Viviamo in un momento pericoloso e dobbiamo unirci. Siamo persi e abbiamo bisogno di una direzione. Abbiamo bisogno di un’insurrezione d’amore.”



“Sono molto entusiasta di questo album, come se fosse il primo disco – ha dichiarato Gillespie. Il tema generale di Come Ahead potrebbe essere il conflitto, sia interiore che esteriore. C’è anche un filo di compassione che attraversa l’album. Il titolo è un termine di Glasgow. Se qualcuno minaccia di combatterti, dici “vieni avanti!”. Ricorda lo spirito indomabile dei Glasgow, e l’album stesso condivide quell’atteggiamento aggressivo e quella sicurezza. Hanno una parola per questo, Gallus. Anche Come Ahead è un titolo piuttosto sfacciato.”



https://www.primalscream.net/

https://www.facebook.com/primalscreamofficial/

https://www.instagram.com/primalscreamofficial