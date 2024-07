Eccellentemente “confezionato su misura” (fin dalla bella copertina) per un mercato di alt pop è “Daffodils & Dirt” (XL Recordings), debutto musicale dei Sam Morton, duo musicale composto dalla cantautrice e attrice Samantha Morton e dal produttore musicale e co-cantautore Richard Russell.

Apre il Side A lo spoken “poetico” di “Highwood House” e con esso inizia la narrazione sulla via della strada che conduce alla riuscita “Hungerhill Road” dove, in apnea musicale, la voce accenna al cantato e ritaglia parti di parlato (caratteristica che si ripeterà per tutto il disco), tra sospensioni e arabeschi.

Ottima è “Purple Yellow” nella commistione tra l’asfittica musica e la “violenza” del testo nella sua dolce tristezza della linea vocale.

“The Little White Cloud That Cried” è esatta lullaby dal cullante andamento screziato di elettronica che assume corpo e misura in “Kaleidoscope” diventando “dream” e concedendo spazio anche al rap…

“Cry Without End” è il primo dei brani che vedono la partecipazione Alabaster DePlume per un momento tanto immediato quanto malinconicamente riuscito.

In “Broxtowe Girl” torna lo spoken e alla voce della Morton si affianca nel canto quella di Ali Campbell per un delicato acquerello per “bambini”.

Alabaster DePlume è nuovamente presente in “Let’s Walk In The Night” che, malgrado il suo apporto, poco convince per uno dei momenti più “anonimi” dell’intero lavoro, sebbene proposto anche tra i singoli “apripista”.

Piacevole è invece “Greenstone” per un ascolto che si conferma convincente (anche se non esaltante) nella calda elettronica da club di “Double Dip Neon”, così come funziona il recitato di “The Shadow” nell’equilibrio tra testo e musica.

Chiude “Daffodils & Dirt” la bella preghiera “Loved By God” (ancora con Alabaster DePlume) che restituisce quanto in precedenza tolto da “Let’s Walk In The Night” con la voce narrante a congedare con: “Something In Here That Just Clicks Seeing That Blades Of Grass Are Vibrant And Alive And Pulsating And That The Trees Are Beautiful In Fall. Everything’S Alive And Its Pretty Messy Sometimes Everything Has A Vibration And Sometimes That Overwhelming And I Have To Just Go Back And Go ‘Right Im Going To Bed’”.



