Per celebrare il 30° anniversario del loro album fondamentale “Betty” gli Helmet hanno annunciato due tour per l’autunno 2024, tra cui uno negli Stati Uniti e uno nel Regno Unito/Europa.

Il tour negli Stati Uniti vedrà il gruppo di Page Hamilton continuare a supportare il loro ultimo album del 2023, Left, in quanto co-headliner con Local H. Il tour inizierà il 19 settembre a Hampton Beach, nel New Hampshire, e durerà fino allo spettacolo del 5 ottobre a Lawrence, Kansas.



Il tour britannico/europeo invece vedrà gli Helmet interpretare Betty per intero, insieme ad altri brani della loro discografia. Il tour inizierà il 15 novembre a Praga, nella Repubblica Ceca, e si concluderà il 10 dicembre a Londra.

Le leggende dell’hardcore/alternative metal faranno tappa anche in Italia, l’appuntamento è fissato per giovedì 5 dicembre 2024 al Locomotiv Club di Bologna.



Pubblicato dalla label Interscope Records nel 1994, dopo il successo mainstream di “Meantime”, “Betty” oggi viene ristampato per l’occasione dalla Interscope Vinyl Collective.



https://www.helmetmusic.com/

https://www.instagram.com/helmet_music/