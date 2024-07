Gli A Place to Bury Strangers hanno annunciato il loro settimo album, Synthesizer, che uscirà il 4 ottobre tramite Dedstrange. Non solo si chiama Synthesizer, l'album in realtà è un sintetizzatore, con la copertina in vinile dell'album che funge da circuito per un sintetizzatore effettivamente funzionante che è stato a sua volta utilizzato nell'album.

"È piuttosto incasinato, caotico", dice il frontman degli APTBS del sintetizzatore. "Ma sembra davvero umano." Puoi vedere Ackermann dimostrare il sintetizzatore della copertina dell'album in un video qui sotto.



Per la band newyorkese capitanata da Oliver Ackerman il primo singolo estratto è "Disgust", una tipica esplosione di rumore bianco e psicgedelico. “‘Disgust’ è una canzone che ho scritto ispirandomi al modo in cui eseguivo ‘Got That Feeling’, una canzone della mia vecchia band Skywave”, dice Ackermann. Il video è stato diretto da Ben Hozie di Bodega e potete guardarlo qui sotto.



Ph. credit Ebru-Yildiz