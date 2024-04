Con un enfasi vocale che a primo ascolto mi ha ricordato Peter Hammill, e con una voce splendida, Grace Cummings ha colpito le mie corde con l’ottimo “Storm Queen” del 2022, lavoro in cui proponeva un cantautorato folk, semplice, diretto ma completo e totalizzante, che si sublimava nella lirica “Heaven” (di pregio anche il video in cui la Cummings è superba nell’interpretazione … “There is no God/There is no Queen/Yet you hear, you hear/A singing/Ave Maria”), nella trasversale “Raglan” e nell’esatta e abrasiva “Storm Queen”, per poi confermarsi nell’intima “Always New Days Always”, nell’intensa “Dreams”, nella più tradizionale “Here Is The Rose”, nella compiuta “Up In Flames”, nella minimale “Two Little Birds”, nella notturna “Fly A Kite” … per un disco che, nel complesso, non mostrava punti deboli.

Di fatto “Storm Queen” confermava le grandi capacità di scrittura e vocali di Grace Cummings, consolidando quanto il già buon esordio “Refuge Cove” del 2019 aveva anticipato (“The Look You Gave”, “Sleep”, “Lullaby For Buddy”, “There Flies A Seagull”, “In The Wind” … per tutte) e poi ratificato dal singolo “Sweet Matilda” del 2020 (nel 2021 e nel 2022 la Cummings publicava anche due antitetici singoli/cover: “Praise You” di Fatboy Slim e “Straight to You” di Nick Cave and the Bad Seeds).

A due anni di distanza da “Storm Queen”, Grace Cummings alza il tiro in termini di produzione, avvalendosi come produttore e musicista di Jonathan Wilson (ricordiamo lo splendido “Eat the Worm” del 2023, di cui si è parlato su queste pagine) e, superando l’essenzialità che aveva caratterizzato i lavori precedenti, ha dato alle stampe “Ramona” (ATO Records – [Pias]).

Il Side A è inaugurato da “Something Going ‘Round”, avvolta e immersa in un mare sonoro denso, con aperture “orchestrali” (nel disco “String e Horn Arrangements” a cura di Drew Erickson), mare su cui la voce della Cummings conferma di saper navigare con salda rotta.

Il piglio più “pop” si palesa con “On And On” che porta la Cummings da emittenti radiografiche underground a frequenze da mainstream di “classe”, formula che viene replicata nella bella “I’M Getting Married To The War”, caratterizzata da funzionali riff di basso e chitarra e impreziosita da un tocco country nelle ritmiche e nelle rifiniture e che lambisce l’epopea western nella coda finale; ambientazione che troverà forma visiva nel video di “Common Man”.

“Love And The Canyon”, con il suo pianoforte, riconduce l’orecchio su territori già battuti nei precedenti lavori, sebbene con una rinnovata “camera” d’ascolto … “camera” che in “Work Today (And Tomorrow)” si veste di raffinata eleganza e in cui la voce della Cummings si esalta tra passione e intensità per poi, in “Everybody’s Somebody”, misurarsi, senza sfigurare, con le grandi cantanti del passato soul e R&B …; “Work Today (And Tomorrow)” e “Everybody’s Somebody” sarebbero potuti essere i due lati di un 45 giri targato tanto Motown Records quanto Verve Records e che nel vinile, per una strana coincidenza, vanno ad occupare l’ultima traccia del Side A e la prima del Side B.

“Common Man” è perfetta, fin dal primo attacco di voce, in ogni suo aspetto ed è ineccepibile sintesi tra cantautorato folk e alt-pop (si rimanda a quanto già detto in merito al video con ambientazione western), ed insieme all’epica e altrettanto perfetta “Ramona” (di pregio il tema strumentale, familiare e forte della sua semplicità) rappresentano probabilmente i momenti più riusciti dell’intero disco.

Se “Without You” è delicata e bella ballata, “A Precious Thing” non è da meno, cullandosi in una ancora più profonda (in)tensione.

La chiusura è degnamente affidata a “Help Is On It’s Way” per sola voce, pianoforte e archi (magistralmente pensati) che mette il sigillo a un ottimo lavoro discografico a cui la cura negli arrangiamenti ha conferito un più esteso respiro e un’oggettiva ampia fruibilità sebbene lo scrivente, per un personale gusto e capriccio del cuore, nutra un maggior trasporto sentimentale per “Storm Queen”.



