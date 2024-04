In occasione del trentesimo anniversario dell’iconico album “Illmatic” NAS e DJ Premier si ritrovano e pubblicano una nuova traccia.

L’iconico album di debutto del rapper del Queens godeva anche delle collaborazioni di Large Professor, Pete Rock, Q-Tip, L.E.S. diventando presto fondamentale nella scena hip hop della East Coast. Oggi per celebrare questo capolavoro esce “Define My Name” pubblicata tramite Mass Appeal di Nas che annuncia anche un nuovo album tra i due entro il 2024. rapper e DJ Premier pubblicheranno un album collaborativo più avanti nel 2024.

NAS intanto ha annunciato anche un lunghissimo tour che lo vedrà anche esibirsi in Italia, dapprima lo vedremo live al Locus Festival di Locorotondo il 18 agosto ma tornerà nel Belpaese il 30 ottobre prossimo a Milano presso il Fabrique.

https://www.nasirjones.com/

https://www.instagram.com/nas

https://www.facebook.com/Nas

foto credit: Danny Clinch