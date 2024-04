Il produttore e Dj americano RJD2 ha annunciato un nuovo album dal titolo Visions Out Of Limelight. Il quattordicesimo lavoro uscirà il 14 giugno tramite la sua etichetta Electrical Connections. Il sound dell’album è stato ispirato dalle colonne televisivi degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. “

La maggior parte dell’album è strumentale, ma il primo singolo “Through it All” è cantato dall’inglese Jamie Lidell. “Stavo ascoltando alcuni classici di Aaliyah e osservando il modo in cui Timbaland utilizzava i suoni della bocca amorfa come elemento strutturale”, afferma RJ. “Ho inserito un sacco di “suoni di acqua in bocca” nell’MPC. Da lì, la canzone si è davvero sviluppata nel modo in cui la senti: batteria, accordi e voce dell’illustre Jamie Lidell”.

Di seguito puoi guardare il video “Through it All”, diretto da suo figlio, Charlie Kaiser-Krohn.



