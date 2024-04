Ad otto anni dalla loro ultima pubblicazione, con il disco di debutto ‘Yes Lawd!, Anderson .Paak e Knxwledge si riuniscono per il tanto atteso ritorno di NxWorries con ‘Why Lawd?‘, l’album in arrivo in formato fisico il 7 giugno ed in formato digitale il 14 giugno su etichetta Stones Throw Records.

Sin dal debutto di NxWorries, .Paak ha raggiunto una celebrità mondiale e ha vinto numerosi Grammy come metà dei Silk Sonic con Bruno Mars, mentre Knxwledge ha consolidato la sua eredità come uno dei più grandi beatmaker del nostro tempo, vincendo un Grammy grazie al suo prolifico catalogo, oltre ad essere chiamato da artisti del calibro di Kendrick Lamar, Earl Sweater ed altri.

Questo nuovo album è anticipato dal singolo ‘Where I Go‘, presentato in uno spettacolo in live streaming nel 2020 e successivamente pubblicato, nella sua versione ufficiale con il feat di H.E.R. nel 2022, seguito da ‘Daydreaming‘ nel 2023, insieme al primo tour europeo del duo (che li ha visti esibirsi anche a Milano) ed alle date dei festival in Asia. ‘86Sentra‘, pubblicato il 6 aprile 2024, ha annunciato formalmente il ritorno di NxWorries e del loro nuovo lavoro. ‘Why Lawd?’ contiene le collaborazioni di numerosi amici di .Paak e Knx, tra cui Thundercat, Snoop Dogg & October London, Earl Sweater, Rae Khalil ed altri ancora.



NxWorries nasce nel 2014 dalle brillanti menti di Anderson .Paak (8 Grammy Awards) e Knxwledge(Grammy Award come miglior produttore dell’iconico album di Kendrick Lamar, ‘To Pimp A Butterfly’). Il primo singolo, ‘Suede’, pubblicato nel 2016 diventa immediatamente una hit, portando il duo ad incontrare Dr. Dre e a dare il via alla carriera solista di .Paak. La band ha poi pubblicato nel 2016 ‘Yes Lawd!’, il disco di debutto dal successo planetario, che ha portato NxWorries sui più importanti palcoscenici mondiali.



