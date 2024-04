Il collettivo internazionale Soundwalk Collective, che si occupa di arte sonora sperimentale f- ondato nel 2001 da Stephan Crasneanscki, a cui si è unito Simone Merli nel 2008 – torna a collaborare con Patti Smith. Il collettivo, che ha sede a Berlino e New York, con la cantante americana Patti Smith ha già pubblicato la trilogia “Perfect Vision” mentre oggi annuncia “Correspondences Vol 1“. Il lavoro si compone di due lunghe tracce intitolate: Pasolini e Medea che verranno pubblicate il 3 maggio dalla label Bella Union. Di seguito potete ascoltare lo spoken word di Pasolini con chiari riferimenti all’Italia.



Una dettagliata nota stampa presenta il progetto così: Correspondences è un progetto in continua evoluzione tra Soundwalk Collective e Patti Smith. Estendendosi per oltre 10 anni, il progetto attraversa un’infinita di geografie e di ambienti naturali, in cui gli artisti hanno scoperto impronte sonore lasciate da poeti, cineasti, rivoluzionari e dall’impatto del cambiamento climatico. Stephan Crasneanscki, fondatore del Soundwalk Collective, ha esplorato, catturato e raccolto i luoghi più remoti del mondo per risvegliare una memoria sonora nel paesaggio, scoprendo tracce di storie passate e attuali del mondo in cui viviamo. Le composizioni risultanti sono fatte di suoni che riflettono la nostra relazione con questo mondo, l’ambiente, l’anima e il processo creativo dell’artista. Inizialmente composte come foto di viaggi e come colonne sonore per un film invisibile, Stephan ha portato queste registrazioni a Patti Smith, offrendole nuovi paesaggi per canalizzare la sua visione poetica. Questa continua risonanza tra gli artisti – iniziata durante un incontro casuale su un aereo – è stata plasmata dalle loro corrispondenze: conversazioni continue con l’intenzione di riflettere sulla vita e sulla natura.

Per Correspondences, la loro collaborazione si concentra su otto pezzi unici che invertono la relazione del suono con l’immagine. Il suono è arrivato per primo e solo dopo sono state trovate immagini per raccontare la storia della musica, montate visivamente su ogni colonna sonora. Da una collaborazione con la TBA21-Academy che esplora l’impatto distruttivo delle pistole ad aria sismica e degli interventi umani sugli oceani, alla resilienza della Natura dopo il disastro di Chernobyl, alle società decentralizzate immaginate da Peter Kropotkin, fino ai terreni incolti dell’ultima notte di Pasolini: i pezzi presentati diventano viaggi audiovisivi che stimolano la riflessione.



https://www.pattismith.net/intro.html

https://soundwalkcollective.com/