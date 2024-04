A luglio Joey Burns e John Convertino, ovvero i Calexico, faranno un tour europeo che toccherà anche l’Italia per ben quattro appuntamenti: Pistoia il 4 luglio, Russi (RA) il 5 luglio, Milano il 15 luglio e Udine il 17 luglio.

I due ex Giant Sand è dal 1996, anno in cui fondarono la band a Tucson in Arizona, che rappresentano i principali esponenti dell’alternative country, cioè un mix affascinante di musica tex-mex, mariachi, jazz, indie blues e anche psichedelia. Lo scorso anno hanno festeggiato con un tour, che ha toccato anche il nostro paese, il ventennale dell’album Feast of Wire all’epoca pubblicato dalla rinomata Quarterstick Records. Lo scorso ottobre quindi è uscita una riedizione dell’album intitolata “Feast of Wire 20th Anniversary Deluxe Edition” pubblicata dalle label City Slang e Quarterstick Records.



http://www.casadecalexico.com

https://www.instagram.com/casadecalexico/

https://www.facebook.com/calexico/