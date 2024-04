Dopo “Feel It If You Feel It” singolo del 2022 Lou Barlow (bassista nei Dinosaur Jr.) e John Davis hanno finalmente annunciato il primo nuovo album dei Folk Implosion. Ventuno anni dopo il loro ultimo lavoro il duo americano pubblica il quinto album Walk Thru Me che uscirà il 28 giugno tramite la label Joyful Noise, la stessa che nel 2023 aveva pubblicato l’Ep Just Goes With.

Il primo singolo estratto è la traccia “Moonlit Kind“, che ha il suono ritmico tipico del gruppo.

“Eravamo on piena pandemia e stufi di parlare sempre delle stesse cose”, dice Barlow, “poiché siamo stati separati a lungo parte di questo album è il mio disperato tentativo di comunicare telepaticamente con John e Scott, che sono a 700 miglia di distanza da me”. “Gran parte dei brani che e considero per i Folk Implosion sono canzoni disparate pronte ad essere trasforamte in pop.”



https://www.instagram.com/folkimplosion

Walk Thru Me by The Folk Implosion

Walk Thru Me tracklist

1. Crepuscular

2. The Day You Died

3. Walk Thru Me

4. My Little Lamb

5. Bobblehead Doll

6. The Fable and the Fact

7. Right Hand Over the Heart

8. Water Torture

9. O.K. to Disconnect

10. Moonlit Kind