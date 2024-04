I Fontaines D.C. si sono accasati alla rinomata label XL per la pubblicazione del loro nuovo album. Romance, in uscita il 23 agosto e prodotto per la prima volta da James Ford, che ha recentemente lavorato con Arctic Monkeys e Blur. Il quarto album, in appena tre anni, della band post punk irlandese viene annunciato con la condivisione del singolo “Starburster“; di seguito potete ascoltare il brano e guarda il video diretto da Aube Perrie.



In un comunicato stampa, il chitarrista Conor Deegan ha dichiarato circa il titolo dell’album: “Abbiamo sempre avuto l’idea di romanticismo. Ogni nostro album ne parla, distaccatamente, attraverso il punto di vista irlandese. Anche nel secondo album si parla di questo distacco, mentre nel terzo pariamo della diaspora irlandese”.



Romance è un lavoro ispirato dalle immagini e i contenuti dell’anime distopico Akira mentre musicalmente la band fa riferimenti ai Shygirl, Sega Bodega, A$AP Ferg e Prodigy.



Romance tracklist:

01 Romance

02 Starburster

03 Here’s the Thing

04 Desire

05 In the Modern World

06 Bug

07 Motorcycle Boy

08 Sundowner

09 Horseness Is the Whatness

10 Death Kink

11 Favourite