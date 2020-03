Nuovo EP in collaborazione per James Holden.

Il musicista britannico ha lavorato con il clarinettista polacco Waclaw Zimpel che nel 2018 lo ha raggiunto nel suo studio a Londra durante un fine settimana con l’idea e l’intento di comporre rapidamente una traccia al giorno.

Sono nati i primi due brani chiamati ‘Saturday’ e ‘Sunday’.

Successivamente Zimpel si è unito a Holden come guest per alcune date nel tour con gli Animal Spirits riprendendo così anche il lavoro in studio insieme al chitarrista Jakub Ziolek e portando a termine l’EP inserendo altre due tracce: ‘Tuesday’ e ‘Wednesday’.

La release sarà intitolata “Long Weekend” e la data di pubblicazione prefissata sarà il prossimo 6 marzo attraverso la label di proprietà di Holden, la Border Community.

Diffusa in rete come anteprima la seconda traccia della tracklist ‘Sunday’.

www.bordercommunity.com

Autore: Luigi Ferrara

Holden & Zimpel – “Long Weekend EP” – Tracklist

01. Saturday

02. Sunday

03. Tuesday feat. Jakub Ziołek

04. Wednesday feat. Jakub Ziołek