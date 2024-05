Outer Spaceways Incorporated: Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra è il progetto che vede lo sperimentale quartetto d’archi più famoso al mondo omaggiare Sun Ra, pianista compositore poeta e filosofo statunitense fra le figure più controverse del jazz moderno, conosciuto per la sua “filosofia cosmica”.

Di seguito potete ascoltare i brani “Daddy’s Gonna Tell You No Lie” feat. Laraaji e “Outer Spaceways Incorporated” feat. Georgia Anne Muldrow estratti dall’album, promosso dall’organizzazione no-profit per la lotta all’AIDS Red Hot, in uscita il 21 giugno.



“Adoro l’idea del titolo ‘Outer Spaceways Incorporated’ perché parla dell’esistenza interdipendente del paradiso che si intreccia dentro di noi se accettiamo l’incarico di essere assunti dal Capo più alto di tutta la creazione”, ha detto Muldrow in una dichiarazione. “Il Kronos Quartet fa un ottimo lavoro nel destreggiarsi tra fantasia ultraterrena con la sua strumentazione e i suoi arrangiamenti e sono onorato di farne parte”.



Il Kronos Quartet per Outer Spaceways Incorporated – Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra ha lavorato con moltissimi collaboratori illustri tra questi troviamo Laurie Anderson, Terry Riley, Marshall Allen, Armand Hammer, Jlin, 700 Bliss, RP Boo ed Evicshen ed altri.



ph. credit: Lenny Gonzalez

Outer Spaceways Incorporated – Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra:

01 Kronos Quartet / Georgia Anne Muldrow / Jacob Garchik: “Outer Spaceways Incorporated”

02 Jlin / Kronos Quaret: “Maji”

03 Laraaji / Kronos Quartet: “Daddy’s Gonna Tell You No Lie”

04 Steven Bernstein / Sex Mob / Laurie Anderson / Marshall Allen / Kronos Quartet: “Images”

05 Nicole Lizée / Kronos Quartet: “The Furthest Out Things”

06 Laurie Anderson / Marshall Allen: “Phenomenon”

07 Zachary James Watkins / Kronos Quartet: “Black Body Radiance”

08 RP Boo / Armand Hammer: “Blood Running High”

09 Laurie Anderson / Marshall Allen: “The Wuz”

10 700 Bliss: “Secrets of the Sun”

11 Trey Spruance / Secret Chiefs 3 / Kronos Quartet: “Love in Outerspace”

12 Evicshen: “Three Seasons in the Tempestuous Twelve Inch Planet”

13 Terry Riley / Sara Miyamoto / Kronos Quartet: “Kiss Yo’ Ass Goodbye”