Billie Eilish ha annunciato un enorme tour a sostegno del suo prossimo nuovo album, In occasione della pubblicazione del suo terzo album Hit Me Hard and Soft, in uscita il 17 maggio per le label Darkroom/Interscope; la ventitreenne californiana inizierà un lunghissimo world tour di oltre 80 tappe. Gli show si terranno negli Stati Uniti e in Canada fino alla metà di dicembre, poi Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, questo il vero nome, ricomincerà il suo tour in Australia nel febbraio 2025. Infine farà spettacoli in Europa e nel Regno Unito nella primavera e nell’estate del 2025. In Italia è prevista una sola data a Bologna il giorno 08 giugno 2025 all’Unipol Arena.

Eilish è senza dubbio il fenomeno pop mondiale più rilevante del momento, probabilmente anche più di un’altra pop star americana che è Taylor Swift. La sua musica rispecchia maggiormente i trend sonori del momento e le sue produzioni sono più incline a diventare esempi per le nuove generazioni, anche di musicisti.



Un tour di queste dimensioni non è per tutti e la sua produzione si è posta anche alcune questioni di carattere ambientale. Sappiamo che spesso queste mega tournée e relativi montaggi e fruizioni di grande masse di pubblico, generano un impatto ambientale molto rilevante. Infatti verranno adottare diverse misure di sostenibilità a partire dalla collaborazione con l’organizzazione no-profit Reverb per fare donazioni a progetti di giustizia ambientale e climatica. Reverb, allestirà “eco-villaggi” durante gli spettacoli affinché i fan possano saperne di più sugli sforzi per la sostenibilità. Inoltre, Eilish sta lavorando con Support+Feed per offrire opzioni alimentari a base vegetale e incoraggiare i fan a consumare cibi a base vegetale più spesso.



Altra nota particolare è il timing che hanno adottato per l’annuncio del tour. Con oltre un anno di anticipo hanno dato i dettagli delle tappe ma solo nelle prossime ore verranno svelati anche i prezzi dei biglietti che, vedendo l’andamento degli altri tour di star di pari importanza, si presume che siano particolarmente alti. Per l’evento di Bologna le info a riguardo verrano rilasciate il 3 maggio. La speranza per i fans è almeno poter acquistare, con così largo anticipo, il tagliando usufruendo di uno sconto.



