I Kiasmos, il duo formato dal compositore islandese Ólafur Arnalds e dal musicista delle Isole Faroe Janus Rasmussen, dopo dieci anni dal debutto hanno annunciato il loro secondo album. Il lavoro s’intitola semplicemente II e uscirà il 5 luglio tramite letochetta Erased Tapes. Di seguito puoi ascoltare i primi due brani: Burst” e “Flown”.

“II è più vivace”, afferma Janus, “ma conserva ancora il nostro stile caratteristico che ci porta ad una transizione da un’atmosfera silenziosa a un ritmo dance esplosivo.”

“È un rave emotivo!” scherza Ólafur. “Parliamo spesso dell’idea di piangere sulla pista da ballo, questo è diventato il nostro slogan non ufficiale.”



Contemporaneamente all’annuncio dell’album il duo ci presenta anche il calendario di lungo tour europeo, con una coda finale in America, che li vedrà protagonisti anche in Italia il 14 settembre allo Spring Attitude festival di Roma e il 15 settembre al Magnolia di Milano.



