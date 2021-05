Angel Olsen, esce il box set Song of the Lark and Other Far Memories.

Angel Olsen ha annunciato un nuovo box set intitolato Song of the Lark and Other Far Memories. La release sarà il 7 maggio tramite la label Jagjaguwar e include i suoi ultimi due album, All Mirrors e Whole New Mess, oltre a un LP bonus con tracce bonus, alternative tracks, remix, una cover di “More Than This” dei Roxy Music e altro ancora. Il cofanetto sarà accompagnato da un libro di 40 pagine. “Sembra che una parte della mia scrittura sia tornata dal passato, e un’altra parte stava aspettando di esistere“, ha detto Olsen del cofanetto in una dichiarazione.

Tra i brani dell’LP bonus Far Memory ci sono il remix di “All Mirrors” di Johnny Jewel e il remix di “New Love Cassette” di Mark Ronson. C’è anche una versione alternativa di “Whole New Mess” chiamata “It’s Every Season (Whole New Mess)”, che puoi ascoltare di seguito.

