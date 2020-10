Pearl Jam, ascolta “Get It Back” e preparati al grande evento in streaming.

Una “nuova” canzone che nuova non è: “Get It Back”. I Pearl Jam hanno da qualche giorno pubblicato all’interno della compilation Good Music To Avert The Collapse Of American Democracy, Volume 2 disponibile esclusivamente su Bandcamp per sole 24 ore ma è dispobile anche su tutte le piattaforme streaming. Il brano è scritto da Matt Cameron e prodotto dalla band con Josh Evans, cioè il producer di Gigaton.

Oltre a “Get It Back” troverete anche altre due canzoni targate Pearl Jam e per la precisione “Something Real” del gruppo Dead Charlie, dove milita il bassista Jeff Ament con John Wicks, e “Near” di Stone Gossard il quale ha anche pubblicato “Time Machine” con il side project Painted Shield.

Intanto è ufficiale che domenica 22 ottobre, in occasione con il trentesimo anniversario del loro primo live avvenuto presso l’Off Ramp di Seattle, la band pubblicherà su Nugs.net il concerto del 29 aprile 2016 al Wells Fargo Center di Philadelphia. Lo streaming sarà disponibile fino al 25 ottobre.