Scritti Politti: ripubblicano due classici e annunciano un tour.

La Rough Trade Records annuncia la ristampa di due tra i più importanti album della bandi Scritti Politti. “Cupid & Psyche ’85″ del 1985 e “Anomie & Bonhomie” del 1999 verranno ripubblicati nei formati CD e Vinile il 30 luglio. Entrambi gli album conterranno nuove note di copertina a firma di Green Gartside e David Gamson. Una terza ristampa del loro album del 1988 “Provision” seguirà entro la fine dell’anno. Supervisionato dal leggendario produttore Arif Mardin, con alcuni dei migliori musicisti di sessione di New York, Cupid & Psyche 85 è considerato una pietra miliare del pop britannico con singoli indimenticabili come “Wood Beez”, “The Word Girl”, “Absolute”, “Perfect Way” e “Hypnotize”.

‘Anomie & Bonhomie’ invece venne pubblicato originariamente nel 1999 e solo su CD, mai fino ad ora su vinile. Undici anni dopo il precedente album “Provision” gli Scritti Politti tornano come un’ elegante riflettore di puro pop puro rigenerandosi grazie alle collaborazione con Mos Def, Meshell Ndgeocello e Wendy Melvoin conferendo al disco un luccichio una nuova luce.

Il progetto Scritti Politti è stato rivitalizzato dalla nuova formazione che vede Robert Smoughton, Rhodri Marsden e Dicky Moore, che hanno suonato al fianco di Green (nella foto) nell’ultimo decennio. Per commemorare il 35esimo anniversario di “Cupido e Psiche 85″ la band andrà in tournée il prossimo autunno annunciando anche l’esecuzione di brani inediti.

https://www.scritti.net/

https://www.facebook.com/scrittinet/

ALBUM TRACK LISTINGS:

Cupid & Psyche 85

The Word Girl

Small Talk

Absolute

A Little Knowledge

Don’t Work That Hard

Perfect Way

Lover To Fall

Wood Beez (Pray Like Aretha Franklin)

Hypnotize

Anomie & Bonhomie

Umm

Tinseltown

First Goodbye

Die Alone

Mystic Handyman

Smith ’N’ Slappy

Born To Be

The World You Understand (Is Over & Over & Over)

Here Comes July

Prince Among Men

Brushed With Oil, Dusted With Powder