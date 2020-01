Vladislav Delay – il nuovo album “Rakka” su Cosmo Rhythmatic

Sasu Ripatti ritorna con una nuova release a nome Vladislav Delay.

L’artista finlandese da qualche anno si è imposto una sorta di auto-esilio, dedicando molto tempo alla famiglia, fermandosi così con le produzioni al 2014 – un’altra epoca praticamente – con l’album “Visa”, pubblicato attraverso l’etichetta di sua proprietà Ripatti Records e nato a seguito di un diniego al compositore del visto d’ingresso negli Stati Uniti dove si sarebbe dovuto esibire per alcune date.

Ripatti ha sottolineato che questo nuovo lavoro sarà il primo senza l’ausilio di un computer per un totale di sette brani presenti nella tracklist e un lavoro che nel complesso si ispira, come già capitato in qualche situazione precedente – vedi l’oscuro “Tummaa” del 2009 – all’ambiente circostante, con forti riferimenti alla natura finlandese.

Nella fattispecie il produttore che già di suo abita in un’isola del Mar Baltico, negli ultimi periodi ha trascorso molto tempo nei paesaggi ghiacciati dell’Artico tentando di descrivere attraverso il suono le dure condizioni della Tundra.

L’album è intitolato “Rakka” e in qualche maniera è stato già presentato la scorsa estate al Berlin Atonal con una performance audio/video insieme alla storica collaboratrice AGF.

La nuova produzione sarà pubblicata via Cosmo Rhythmatic con release date stabilita per il prossimo 27 febbraio. Diffuso in rete come anteprima il brano ‘Raajat’ .

Autore: Luigi Ferrara

Vladislav Delay – “Rakka” – Tracklist

01. Rakka

02. Raajat

03. Rakkine

04. Raakile

05. Rampa

06. Raataja

07. Rasite