Il nuovo brano è il primo dei Decemberists dopo “As It Ever Was, So It Will Be Again” del 2024. la colonna sonora del film, composta da Dario Marianelli con tre pezzi della band, è uscita il 23 ottobre per Decca. Il film d’animazione “Laika“ arriva nelle sale lo stesso giorno.



C’è una circolarità quasi perfetta in questa storia. Colin Meloy ha scritto “Wildwood” nel 2011, un romanzo fantasy per ragazzi ambientato in una foresta magica appena fuori Portland. Quindici anni dopo, quello stesso libro è diventato un film d’animazione in stop-motion prodotto da Laika, e Meloy ha scritto una canzone per i titoli di coda. Il cerchio si chiude: lo scrittore diventa musicista per il film tratto dal suo stesso romanzo.

“The Better Part of Bravery” è il primo brano nuovo dei Decemberists dal 2024 La band non pubblicava nulla da “As It Ever Was, So It Will Be Again”, e questo ritorno arriva sotto una luce particolare. Non è un singolo estratto da un album imminente, non è un progetto parallelo. È una canzone nata per accompagnare il momento in cui il pubblico lascia la sala e il racconto si avvia verso la conclusione.

Meloy ha spiegato così il senso di questo pezzo: “Wildwood fa parte della mia vita da molti anni, e vedere la storia trasformarsi in questo modo è stata un’esperienza straordinaria. Scrivere la canzone per i titoli di coda mi ha dato la possibilità di tornare nel mondo di Wildwood in modo diverso. C’è qualcosa di particolarmente significativo nel far accompagnare il pubblico dalla musica mentre lascia la foresta e la storia volge al termine”.

La colonna sonora di “Wildwood” è uscita il 23 ottobre per Decca Records, in contemporanea con l’arrivo del film nelle sale di Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Irlanda Il disco mette insieme due anime: la partitura orchestrale di Dario Marianelli, compositore premio Oscar per “Atonement”, e tre brani dei Decemberists.

Oltre a “The Better Part of Bravery”, la band ha contribuito con “Bandit Kind” e “Alexandra’s Lullaby (Down in the Valley)”, che compaiono come bonus track nelle edizioni in vinile, CD e digitale deluxe. In tutto, la colonna sonora conta 26 tracce nella versione standard, che arrivano a 28 con i due pezzi aggiuntivi dei Decemberists .

“Wildwood” è il sesto lungometraggio di Laika, lo studio di Portland specializzato in stop-motion che ha prodotto “Coraline”, “ParaNorman”, “The Boxtrolls”, “Kubo and the Two Strings” e “Missing Link”. Tutti e cinque i film precedenti hanno ricevuto una nomination all’Oscar come miglior film d’animazione, e “Wildwood” è già dato dai pronostici come possibile candidato nella stessa categoria .

Il progetto è stato in sviluppo per sedici anni. La regia è di Travis Knight, CEO di LAIKA, che ha diretto anche “Kubo and the Two Strings” e ha sceneggiato il film insieme a Chris Butler .

La trama segue Prue McKeel, una dodicenne il cui fratellino viene rapito da uno stormo di corvi. Insieme al compagno di classe Curtis, Prue entra nell’“Impassable Wilderness”, una foresta proibita fuori Portland, e scopre un mondo segreto popolato da animali parlanti, banditi, mistici e fazioni in guerra.

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