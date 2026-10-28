Il disco esce l’8 gennaio 2027 per Domino Records. la prima canzone è un tributo a Keith McIvor, il dj scozzese di Optimo scomparso lo scorso anno per un tumore al cervello. Nell’album cantano per la prima volta anche Felix Martin, insieme a Beth Ditto ed Eddie Chacon.



Gli Hot Chip hanno annunciato il loro nono album in studio. Si intitola “A Long Way From Kansas” e uscirà l’8 gennaio 2027 per Domino Records. Ad anticiparlo c’è “Random Violence”, un singolo che è molto più di un semplice primo estratto: è un addio a un amico.

Keith McIvor, conosciuto anche come JD Twitch, è stato il co-fondatore di Optimo, lo storico club night di Glasgow e poi etichetta discografica. È morto nel settembre 2025, pochi mesi dopo la diagnosi di un tumore cerebrale non operabile. Joe Goddard lo ha ricordato così: “È stato lui a ispirare in gran parte le parole della canzone. Era un appassionato amante della musica e un convinto socialista. Molte delle parole si riferiscono direttamente alla sua morte e ai ricordi delle serate al Sub Club di Glasgow, dove ci siamo conosciuti vent’anni fa”.

Il pezzo è una new wave ballad che parte con la voce di Goddard e poi si apre a quella di Alexis Taylor, con entrambi a cantare “You gave me something to believe in”. Il video, diretto da Jack Cole, vede la partecipazione del gruppo di morris dancing tutto al femminile Boss Morris, e secondo Al Doyle è “una celebrazione di umanità, memoria e resistenza”, ispirata alle feste di Halloween che gli Optimo organizzavano al Sub Club .

“A Long Way From Kansas” prende il titolo dal “Mago di Oz”, ma il senso è tutt’altro che fiabesco. Alexis Taylor ha spiegato che il disco riflette “la sensazione generale che il mondo in cui viviamo — il mondo in cui stavamo facendo il nostro disco — sia particolarmente duro, dissonante, violento e deprimente”. E ha aggiunto: “Forse niente di tutto questo è nuovo, e non significa che ogni canzone parli del mondo, della politica e del genocidio, ma era uno sfondo inevitabile mentre facevamo musica. La distorsione è diventata una sorta di parola d’ordine per tutto il disco”.

Registrato nello studio Relax and Enjoy di Joe Goddard e Al Doyle a East London, l’album vede per la prima volta Felix Martin cantare su un disco degli Hot Chip. Oltre a lui, ci sono le voci ospiti di Beth Ditto in “Me In Your Head” ed Eddie Chacon in “The Garden”, più un coro e diverse parti cantate in gruppo.

Gli Hot Chip saranno in tour in Europa nella primavera del 2027. Le date italiane non sono state annunciate, ma il calendario include Berlino, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Dublino, Glasgow, Manchester, Bristol e Londra.



https://hot-chip.co.uk/

https://www.facebook.com/hotchip

https://www.instagram.com/hot.chip/